不只防中國豬肉包裹 立委：入境機上餐不應有豬肉

2018-12-20 12:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國爆發非洲豬瘟，國內機場、港口都會加強稽查，中華郵政董事長魏健宏今表示，最近每天都會收到10到20件內有豬肉的包裹，昨天也收到25件，皆在海關檢疫時發現，並將包裹退回，若收件人同意則可直接銷毀。

立法委員蕭美琴質詢時，特別提出應注意飛抵台灣的機上餐點及廚餘如何處裡，像是就有人提出香港飛到台灣的飛機餐竟然只有豬排，提醒交通部應研擬，是否能要求入境台灣航班，尤其是從疫區入境，機上餐點都不應有豬肉。

從中國到台灣的郵件每天有上萬件，包裹則有500至600件，立委鄭寶清表示，非洲豬瘟是無藥可醫，只要一件進來台灣養豬事業就垮掉，提醒中華郵政應該要特別注意。魏健宏表示，只要是來自疫區的包裹，都一定會經過檢驗。立委林俊憲也表示，中華郵政及管理海空港的交通部都是防疫很重要的一環，靠岸船隻排泄物、垃圾如何處理都要注意。

交通部常務次長祁文中表示，機上廚餘都會在管制區內焚化爐處理掉，不會讓它們出管制區域，至於飛機餐不要有豬肉是有困難，但來自疫區食材不要在機上餐使用，會請民航局去蒐集國外做法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/