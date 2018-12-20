是你嗎？大樂透1億獎金79天未領 台彩急尋得主

2018-12-20 12:05

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣彩券今年10月2日在基隆市中正區義二路65號「鋐昌投注站」，開出一注獨得的大樂透1億元頭獎，該名得主還是自行選號包牌，加計其他獎項，總獎金達1億21萬多元，但得主79天來仍未現身領獎，打破史上最長領獎紀錄（68天），如今距明年1月2日領獎期限只剩8個工作天，台彩今天到基隆舉辦「尋找大樂透億元頭獎中獎人」活動，台彩總經理蔡國基車隊掃街，呼籲得主儘快來領獎。

蔡國基指出，從彩券系統的投注紀錄來看，這名得主應該是大樂透的資深彩迷，他花了700元，自行選了兩組、各7個號碼包牌買彩券，結果其中1組中了1注頭獎、6注參獎，總獎金達1億21萬多元，中獎號碼為「02、08、16、33、42、47」， 特別號「14」。

但這名幸運兒79天來仍未出面領獎，打破史上最長領獎紀錄，台彩表示，通常逾期未領獎者都是電腦隨機下注後，未再去注意有無中獎，或是把彩券弄丟了，這名得主是自選號包牌，卻一直未現身，可能會錯過足以扭轉人生的鉅額獎金，令人百思不得其解。

蔡國基今天到基隆車隊掃街，呼籲10月2日曾在「鋐昌投注站」買過大樂透民眾，仔細找一下該期彩券並核對獎號，趕快把彩金抱回家，現場陳設心願牆，讓民眾許下「買房子」、「買帝寶」、「做善事」等中頭獎的心願，並發送大樂透紅包傳遞好運，場面熱鬧。

「鋐昌投注站」老闆黃嘉榮說，當天有1隻黑蝴蝶一直在店裡盤旋，趕也趕不走，心裡就有感覺，開出頭獎後買氣增加約2成，但是看到其他投注站開出頭獎，得主都會送花籃或紅包祝賀，他開店2年多來第一次開出大樂透頭獎，得主卻一直未現身，希望該名幸運兒趕快出面領獎。

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