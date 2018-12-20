樹林東山段工業用地開發案開工 已2家廠商進駐

2018-12-20 11:57

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區東豐街今天舉辦「樹林區東山段國有乙種工業用地開發招商案」開工祈福典禮，新北市經濟發展局表示，此用地面積0.38公頃，採土地租賃方式招商，目前已有2家廠商進駐，估計仍可提供3個名額，預計提供200個就業機會，整體工程最快將於明年6月完成。

新北市長朱立倫到場主持典禮，他說，這次與國有財產署合作提供工業用地，今年8月與皓澤精密、良容工業順利簽約，二家企業加碼投資2.5億元，加上屬於精密機械，期許工程完成後帶動周邊小型產業轉型或升級。

朱立倫說，新北市升格至今，解決企業用地不足、未登記工廠合法設廠，2016年落成啟用樹林產業專用區、今年開工的新莊國際創新園區，以及規劃設計的新店寶高智慧產業園區，目的就是希望廠商能投資、根留台灣。

經發局指出，工業用地採土地租賃方式招商，續約最長達40年，未來將興建4層樓高的廠辦合一建築物，樓地板面積可達2330坪，目前場地約明年2至3月正式動工。

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