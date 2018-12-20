減輕家長負擔 台東縣首座公共托育家園啟用

2018-12-20 11:58

［記者張存薇／台東報導］台東縣第1處社區公共托育家園今天歡喜揭牌啟用，縣長黃健庭表示，未來希望利用更多閒置空間逐步建置社區公共托育家園，以多元化的托育政策讓讓2個月到2歲的嬰幼兒得到妥善的照顧及引導，也減輕家長負擔。

「卑南社區小海馬公共托育家園」位在卑南鄉泰安村，今天在縣長黃健庭、卑南鄉長許文獻、社會處長曹劍秋與家長們一起揭牌，目目前已照顧11位2個月到2歲的嬰幼兒，另有1位即將就讀，已經滿招。

黃健庭說，卑南社區公托家園委由東台灣幼兒教保專業促進協會承辦，提供幼兒自由探索的遊戲區、用餐區、睡眠區、教玩具區及圖書等多元空間，並由4位專業人員負責，每名幼童每月托育費用9500元，再加上領有準公共化可獲育兒補助3000元，一般家庭自付額為6500元，比市面上1萬5000元便宜許多。

他進一步說明，台東縣今年開辦2處社區公共托育家園，另一處設在光明國小學，目前試營運收托，未來希望利用鄉鎮市閒置空間、設置更多處公托家園，減輕家長負擔、能好好拚工作，也希望在公共托育政策更完善情況下，鼓勵生育。

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