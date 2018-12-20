國道1號接台74線通過國發會審查 中市府盼2022年底前完工

2018-12-20 11:45

〔記者張菁雅／台中報導〕為改善國道1號大雅交流道周邊道路壅塞問題，台中市政府積極推動「國道1號增設銜接台74線系統交流道」計畫，昨（19）日順利通過行政院國家發展委員會審查，總經費約為46.09億元，預計2023年完工通車。市府交通局今日表示，工程將由交通部高速公路局負責施作，交通局將全力配合相關作業，並希望能提前於2022年底前完工。

交通局表示，國道1號大雅交流道周邊為台中重要交通匯集點，包括西屯、北屯、大雅、神岡及潭子區居民，皆經由中清路及台74線通往國道1號，平日尖峰時段及假日常交通壅塞。市府近年來實行多項改善策略，包含車道數調整、新闢南向道路，以及建置動態即時號誌協控系統等，皆發揮成效，但大雅交流道交通壅塞的根本問題是高速公路及快速道路無法直接連接，導致車流影響平面道路交通。

交通局指出，未來國道1號與台74線直接銜接後，再搭配目前興建中的國道4號台中豐潭段計畫，可有效分攤國道1號交通負擔，同時提升台74線連接國道1號的運轉效率，完工通車後將強化台中都會區高快速路網內環（台74線）與中環（國道1號、國道4號、國道3號）路網的連結。

交通局說明，此案經市府不斷努力，以及台中在地立委協助爭取下，繼2016年完成可行性研究核定，今年通過環評審查後，昨日通過行政院國發會審查，待行政院核定後，將由交通部高速公路局盡速展開細部設計及工程施作。交通局將全力配合後續用地取得、都市計畫變更等作業，也將積極協調高公局提前於2022年底前完工，加速完善大台中高快速交通路網。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/