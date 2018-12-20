康寧明年招生名額被扣25％ 改制專科先暫停

2018-12-20 11:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕康寧大學日前爆發非法透過人力仲介招收外籍生，更使外生淪非法黑工，重挫形象後遭教育部懲處，結果已出爐，把康寧108學年的招生名額調降，北部校區降5％剩859名、南部校區降20％剩415名；校方坦然接受，目前也暫停改制專科計畫，但已赴檢調說明，要查當初違法的黑手。

康寧大學因少子化壓力，去年9月竟透過人力仲介，引入69名斯里蘭卡籍學生來台，但斯國生一來卻沒有讀書，反淪廉價屠宰工，事件爆發重創高教形象，教部去年11月糾正並暫停其國際招生，但仍發現康寧其他推廣教育學分班違規等，將其送私校諮詢會議處。

教育部高教司長朱俊彰表示，經私校諮詢會討論，康寧因分南北校區，北部專科、南部大學，違規情節不同，當初招收斯國生的是南部校區，然而斯國生在北部校區時亦有被送去打工的違規情事，最後懲處，明年108學年北部校區減招5％、南部校區減招20％，換算名額北部剩859名、南部剩415名，並將其列為專案輔導學校，每年進行教學品質查核，希望學校確實改進。

康寧主任秘書閻亢宗表示，已收到教育部公文，學校立場做錯事就應負責，雖然是以前的事，但會坦然接受教部懲處，2天內將召集學術主管等，開會調整各科系組的招生名額，並坦言事件爆發後對懲處已有心理準備，將短時間克服歷史遺留的挑戰，至於過去擬規劃改制為專科學校，也因教育部而暫停，目前已不推動，待校內凝聚共識再考慮未來發展。

但閻亢宗表示，針對違法招生外籍生，校方也赴調查處、地檢署等說明，司法單位介入，直言事件若有人涉及法律問題，就要負起責任，校內行政疏失則會檢討，盼重拾社會大眾信心。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，教部懲處看似合理但對台南校區教職員不甚公平，因為犯錯的不是「台南校區」而是「康寧高層」，且當初教部官員認為康寧無南北之分，如今懲處顯見立場前後不一；且減招處分已無關痛癢，因校譽已損，市場會自動減招，擔憂招生不佳失去工作權的教職員；呼籲檢討康寧董事會、前任校長，以及參與決策的高階主管，未來官方輔導訪視，也要針對校園民主機制、資訊公開透明、課程安排、教職師生權益等給予輔導與建議。

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