暖冬補助遭排除 北市觀光業者要求「雨露均霑」

2018-12-20 11:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕交通部觀光局擴大暖冬補助方案，獨缺台北市、桃園市與新竹市。台北市觀光傳播局長陳思宇今早偕同北市觀光旅遊業者出面召開記者會，向中央表達抗議，業者直指會產生轉單效應，要求中央補助應該雨露均霑。陳思宇表示，北市府與觀光業者努力提升住房率與旅遊人次，透過大型活動刺激遊客到北市觀光，補助方案卻排除北市，等於努力認真的學生被懲罰，這是非常不公平的，希望中央能聽到地方產業的聲音。

陳思宇說，補助應該是獎勵，而不是懲罰，許多遊客本來要來台北泡溫泉，會因北市沒補助而改去其他縣市，這非常不公平。北市府努力辦大型活動，業者努力經營，讓旅客人次逆向成長，但這次北北基3縣市中只有台北被排除，這對台北市產業會有很大影響，不能因為台北市住房率高而不補助，有如變相懲罰。

出席記者會的北市溫泉產業發展協會理事長周水美表示，每年約上百萬人次到北投泡溫泉享美食，北投每年觀光客國外占3成、國內7成，但最近2個月多以來，國旅觀光客減少非常多，每到冬天溫泉旺季，平日住房約6、7成，假日則有8、9成，但今年業績下滑明顯，翻閱明天住房預約單竟不到4成，連週六住房也不到7成。

周水美表示，因為住房下降，還在討論是否要降價促銷吸引旅客，中央暖冬補助卻排除北市，業者如何生存。周說，11、12月有許多公務員拿國民旅遊卡來泡湯，今年比起往年剩下不到一半，暖冬補助方案既然是觀光局的好意，為什麼不能雨露均霑，旅遊應該是讓大家任意選購，而不是指定遊客只能去哪裡。

台灣旅宿生活產業協會理事長魏秋富則痛批，中央忽視業者的努力，這樣的補助方案歧視中南部想要到台北享受旅遊的青年人，沒有補助更沒人願意到台北，許多同業已經感受到國旅客人出現轉單效應，希望政府將北市納入補助，並在國際觀光政策加大力度，增加更多國際觀光客來台旅遊，帶動國內經濟。

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