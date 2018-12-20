備戰台北跨年 25日起分階段交通管制

2018-12-20 11:05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市備戰12月31晚間舉辦的「2019台北最High新年城」跨年晚會，今天宣布疏運計畫，當天在台北信義計畫區的周邊道路交通管制對象包括汽、機車、自行車、停車、微笑單車，從12月25日中午起，就將分階段啟動管制。

交通局指出，因應跨年晚會舞台搭設，12月25日就會管制市府路（松壽路至松高路段）東側五車道及市府廣場仁愛路全線，12月28日起至隔年1月2日市府路（松壽路至松高路段）更會全線封閉。

而12月31日晚間7時起分階段啟動的交通管制，第一階段從晚間7時至8時，松仁路、信義路、基隆路、逸仙路、松高路及忠孝東路所圍區域，管制區內車輛只出不進；第二階段從晚間8時至10時，第一階段管制範圍、逸仙路、仁愛路（逸仙路至光復南路）禁止車輛通行，而基隆路管制短隧道（南往北）路口、長隧道（北往南）出入口，只開放機車通行南往北長隧道；第三階段於晚間10時至隔日凌晨3時，忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德路至松仁路）、松仁路、莊敬路、信義路（莊敬路至基隆路）、信義路北側慢車道（基隆路至光復南路）、光復南路（忠孝東路至仁愛路）及忠孝東路（光復南路至松信路）所圍區域禁止車輛通行，管制區域內全面禁止騎乘自行車。

停車方面， 管制區內從12月31日下午5時起停車格禁停、黃線下午5時至隔天凌晨3時禁停、停車場於晚間7時起只出不進，晚間8時起禁止出入；市府轉運站也將從晚間7時管制大客車只出不進，旅客須至管制區外的替代站位搭車。

交通疏運方面，除了台北節外，今年同樣規劃有3線散場接駁車，直到明年1月1日1時30分止，1號線往捷運台北車站，可於仁愛路北側慢車道（延吉街與敦化南路）搭車；2號線往捷運公館站，於基隆路2段（文昌街與光復南路）及光復南路（基隆路與文昌街）搭乘；3號線往木柵、景美地區：於松德路西側（虎林街與信義路）搭乘。

交通局指出，由於跨年活動期間多處道路管制，呼籲要行經信義計畫區的民眾儘量提前改道，建議改道動線方面，東西向建議行駛南京東西路、市民大道、和平東西路；南北向建議行駛新生南北路、建國南北路、敦化南北路、松山路；內湖、南港及松山往吳興街方向，汽車可由市民大道、敦化南路、和平東路往吳興街，機車可由市民大道、延吉街、光復南路至基隆路。

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