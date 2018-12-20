國旅暖冬補助漏三市 立委提案要求納入

2018-12-20 10:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部觀光局擴大暖冬補助方案，自由行補助獨漏觀光住房率較高的模範生台北、桃園、新竹市，今日立法院交通委員會上，立法委員鄭寶清表示，補助錢花下去一定會有良性循環，三縣市納入約增加2億元，交通部不應該斤斤計較這些小地方，否則變成認真推觀光縣市卻不補助，不認真的都有補助，呼籲交通部要趕快想辦法把3個地方納入，並檢討決策疏失。

鄭寶清表示，觀光局擅自訂下住房率50％，為什麼只看104年至106年平均，是刻意讓3市拿不到補助，桃園市今年上半年住房率僅48.06％，台北市、新竹市住房率雖有50％以上，但近年也都呈現下降趨勢，尤其桃園一年機場服務費提撥50億給觀光基金，如今從這50億中拿來補助，卻不回饋桃園當地，是很不合理的，也等於變相警告地方政府千萬不要太努力要求觀光成效。

鄭寶清特別提出臨時提案，要求交通部即刻起將桃園、新竹市、台北市納入國旅暖冬自由行方案補助。

立委李昆澤表示，補助是觀光業及時雨，以區域旅遊、品牌、套裝旅遊路線做補助，沒有業者會反對，但若以縣市做為補助單位，鄰近沒補助的縣市一定會有意見，縣市首長、民意代表都會承受很大壓力；且觀光局的補助，大多只是讓旅客出遊板塊移動，並沒有新增旅客，建議觀光局應與財政部協商，檢討所得稅列舉扣除額鼓勵國旅。

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