擴大暖冬方案納桃園3市恐無望 交部：會在其他方案協助

2018-12-20 09:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局推出擴大國旅暖冬遊方案，但排除住宿率較高的台北、桃園和新竹3市，引起業者不滿，認為是在變相懲罰好學生。觀光局長周永暉昨表態仍維持原方案進行，交通部代部長王國材今天表示，充分了解其它三縣市的感受，會在其它方案協助，讓其更加亮眼。

擴大國旅暖冬方案除原先的宜花東高屏，又新增14縣市，國人自由行每房住宿可補助1000元，30歲以下青年族和60歲以上樂齡族可加碼補助到1500元，預計明年元旦上路，但台北、桃園和新竹市不適用，因這3市近三年住宿率都超過5成，因此不予補助，引發業者和3市政府抗議。

王國材表示，暖冬方案精神在極短期「雪中送炭」，補助住宿率較差縣市，讓大家感受當地優質觀光，地方政府宜掌握此機會，大力行銷其觀光資源，充分了解其它3縣市的感受，會在其它方案協助，讓其更加亮眼；意味著擴大暖冬方案將維持原計畫實施。

王國材也說，暖冬方案不是解方，而是催化物，更重要的是地方掌握機會把在地觀光特色讓旅客感受到。

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