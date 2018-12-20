12/20 各報重點新聞一覽

2018-12-20 06:49

自由時報

傅崐萁爆包養記者

花蓮縣政府從去年底開始，共釋出廿五個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，幾乎全由在地記者得標，民進黨立委段宜康昨在立法院司法法制委員會質疑，該標案未公開招標，涉嫌「包養」十四家平面媒體與電視台記者，他要求法務部、工程會、ＮＣＣ調查。

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一家都裝病 詐保3000萬

台北地檢署主任檢察官黃珮瑜參加保險詐欺座談會，聽聞花蓮有一家族疑似異常請領理賠金，主動分案調查發現，以五十多歲婦人張玉真為首的家族，涉冒充精神疾病患者陸續到多家醫院就診，使醫師做出錯誤診斷，張婦等人陸續向三家人壽公司詐領理賠金，十年來詐得三千多萬元；檢調昨兵分五路搜索，以被告身分約談張婦、張的女兒楊閔庭、自小過繼給親戚撫養的三姊陳玉美、陳玉美丈夫吳成發、小姑陳玉葳等五人，另傳喚兩名張婦親戚作證，全案朝詐欺罪方向偵辦。

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國籍法修法開大門// 65名高專人才 歸化為台灣人

「國籍法」修正放寬外國高級專業人才歸化屆滿兩年，內政部昨日公布，兩年來共六十五名高專人才歸化，十二月十二日最新審核通過六名，包括出生在希臘的音樂家、有科技專長的俄籍、義籍人士等，都順利歸化我國籍，成為正港台灣人。

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蘋果日報

孝子毀法拉利 揭台灣超跑市場年銷50億元 挨撞名醫擁4超跑

新北市一名男子幫母送貨，開車精神不濟撞壞4輛超跑，恐賠千萬元，引發外界同情，其中一輛超跑車主是整形名醫彭玉文，名下至少擁4輛超跑、價值近6千萬元，他陸續發文指對方是危險駕駛，「差2公尺就是4條人命」，還強調「我也很孝順」，盼外界理性看待。從整形名醫擁4輛千萬超跑，不難看出超跑有多夯，據新車掛牌統計，法拉利等千萬超跑每年至少有200多輛新掛牌，若加上貿易商、中古車商，市場銷量超過50億元。

離譜 傅崐萁公帑收買15記者《聯合報》中天 東森 三立在列 鬼扯輿情蒐集

花蓮縣前縣長傅崐萁涉濫用公帑「包養」包括《聯合報》、中天、東森等15名媒體記者，以「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案為名義，找來駐地記者標下25個、從14萬到28萬餘元不等的標案，消息昨曝光後，被點名的記者已多人請辭；文化大學新聞系主任胡幼偉痛批：「連記者都被收買，還有什麼值得被相信？」

聯合報

雙城論壇 柯文哲重提「兩岸一家親」

二○一八台北、上海「雙城論壇」今天登場，台北市長柯文哲昨晚在歡迎晚宴中再次提到「兩岸一家親」，強調只要秉持五個互相、兩岸一家親精神，兩岸關係一定會和平穩定。上海市副市長周波也說，兩市人民在兩岸一家親氛圍中，共同分享珍貴的親情和友情，成功來之不易，需要加倍珍惜。

政府全力助攻…台積電三奈米廠 可以蓋了

決定台積電三奈米廠是否順利進駐的南部科學園區二期基地環差變更計畫，昨天通過環保署環評大會審查。由於三奈米廠技術領先全球，政府相當重視這個重大開發案，昨天環評大會中，包括經濟部次長曾文生、水利署長賴建信、台電副總籃宏偉都出席說明，全力助攻台積電。

中國時報

柯P周波相見歡 都說兩岸一家親

台北上海雙城論壇歡迎晚宴19日晚間在圓山大飯店舉行，「兩岸一家親」成了「關鍵密碼」。台北市長柯文哲致詞時重提「五個互相」，並表示雙方應秉持「兩岸一家親」精神交流，兩岸關係就可和平穩定。上海市常務副市長周波也表示，上海與台北拓展交流合作，一定會有更多成果，讓兩市人民在「兩岸一家親」氛圍中，共同分享「珍貴的親情和友情」。

珍惜台灣 江宜樺FB發文我很好

「江宜樺滾出去！」前行政院長江宜樺前晚在台大度過生命中難堪的時刻。「太陽花學生」對他怒罵、推擠，演講中斷，他踱著沉重步伐，不得不提前離去。江宜樺昨在臉書發文「我很好」，他說，抗議學生只是少數，多數台大生正直且善良；縱使有抗議的插曲，他依然樂於與同學針對當年太陽花事件及各種公共議題，坦誠交換意見。

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