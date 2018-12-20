清晨嘉義僅11.6度 白天各地升溫上看29度

2018-12-20 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（20日）清晨受輻射冷卻效應影響，平地最低溫為嘉義的11.6度，白天在陽光照射下各地回溫，中南部地區及台北盆地甚至有機會來到27至29度。

氣象局表示，今天清晨本島平地站最低溫出現在嘉義的11.6度，竹苗、雲林空曠地區及花東縱谷也有10、11度左右的低溫，中部以北及東北部最低溫12至15度，其他地區16至18度，白天各地晴到多雲，預計各地高溫都可來到25、26度以上，中南部地區及台北盆地可能來到27至29度間，日夜溫差大。

氣象局預估，週五、週六（21日、22日）各地大多為晴到多雲的天氣，各地晨間氣溫低、白天舒適到溫暖，日夜溫差相當大。週日（23日）東北季風稍增強，下週一（24日）東北季風影響，北部及東北部的氣溫有下降趨勢，迎風面的北部及東半部地區將會有斷斷續續的降雨。

空氣品質部分，20日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及金門以「橘色提醒」等級為主，局部短時間可能達紅色警示等級；中部及高屏空品區為「紅色警示」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 28 16 ~ 27 20 ~ 28 16 ~ 26

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