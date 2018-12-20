桃園人出門戴口罩！5區紅色警戒 AQI最高170

〔記者謝武雄／桃園報導〕根據環保署空氣品質監測資料，12月19日晚上10點，桃園市大園區、平鎮區、龍潭區、中壢區及觀音區空氣品質監測達到「對所有族
群不健康」的紅色等級，空氣品質指標（AQI）最高達170，桃園市政府提醒市民朋友，外出配戴口罩，減少戶外活動。
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