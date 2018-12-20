桃園人出門戴口罩！5區紅色警戒 AQI最高170

2018-12-20 00:48

〔記者謝武雄／桃園報導〕根據環保署空氣品質監測資料，12月19日晚上10點，桃園市大園區、平鎮區、龍潭區、中壢區及觀音區空氣品質監測達到「對所有族

群不健康」的紅色等級，空氣品質指標（AQI）最高達170，桃園市政府提醒市民朋友，外出配戴口罩，減少戶外活動。

  • 桃園市昨晚（19日）有5個區空氣品質監測達紅色等級。（擷取自環保署「空氣品質監測網」）

    桃園市昨晚（19日）有5個區空氣品質監測達紅色等級。（擷取自環保署「空氣品質監測網」）

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