金門歐式自助餐業者公益心 招待家扶兒童吃山珍海味

2018-12-19 23:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門一家歐式百匯餐廳，籌備3年半在近日開張，業者今天免費招待金門家扶中心小朋友，提前歡度耶誕節；提供敬老、婦幼、4人同行1人免費等專案，邀請金門鄉親嚐鮮。

金門東半島有昇恆昌飯店的歐式自助餐，這家海豐歐式自助式百匯（Buffet）餐廳推出各式沙拉、生魚片、焗烤生蠔及羊肉、豬肉等中、西、日式料理，插旗西半島，準備一展競爭實力。

帶著10多位小朋友嚐鮮的金門家扶中心主任李桂平說，小朋友知道要來品嚐金門規模最大的歐式自助餐都很開心，感謝業者熱心公益。海豐餐廳經理王士蘅說，每天都安排最新鮮的食材，其中的生菜更遠從南投山上運來。

在台從事餐飲30年的王士蘅說，未來的桌邊服務，將不定時、不固定種類推出如燉品類、現切烤牛排等限量菜色；如果客人有素食需求，只要前一天預告，都可以配合。

王士蘅說，即日起至明年1月31日止，在餐廳用餐打卡，4人同行1人免費；5人以上訂位，若有一位是當月壽星，提前3天告知餐廳可獲贈生日蛋糕。

另外，年滿70歲長者及100公分至140公分兒童，星期一至五中餐可享優惠價400元、晚餐及星期六、日餐優惠價450元；12月22日至25日推出耶誕節特賣的火雞大餐及現切牛排。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/