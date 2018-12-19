焚化爐灰渣擬埋造橋垃圾場 村民憂污染槓苗縣府

苗縣府環保局擬將造橋鄉立垃圾掩埋場作為竹南焚化場灰渣的處置場所，遭鄉民一致反對。（記者鄭名翔翻攝）

苗縣府環保局擬將造橋鄉立垃圾掩埋場作為竹南焚化場灰渣的處置場所，遭鄉民一致反對。（記者鄭名翔翻攝）

2018-12-19 23:21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府為處理竹南焚化爐的垃圾灰渣及飛灰穩定化物，擬將造橋鄉立垃圾掩埋場增設為放置場地，今早由造橋鄉公所舉辦說明會，雖然環保局掛保證無污染疑慮，但鄉民們仍一致反彈，環保局表示，會再持續溝通，未來環評程序也會公開，與居民取得共識後才會執行。

竹南焚化爐啟用10年，每年處理全縣約16萬噸垃圾，產生約2萬噸焚化後的底渣及5000噸飛灰穩定化物，過去由頭份市立垃圾掩埋場處理，縣府環保局近期擬於造橋垃圾掩埋場增闢處理場地。

造橋鄉平興村長邱明雄表示，垃圾掩埋場長期管理不當，使得村民十餘年來忍受惡臭及水污染問題，如今可能存在重金屬毒物的灰渣又要進駐垃圾場，將嚴重威脅居民的健康安全，村民們一致堅決反對；鄉代會主席陳裕福也說，地方對環境污染及回饋金機制仍有疑慮，要求環保局再研議。

環保局秘書蔡政勳解釋，灰渣及飛灰穩定化物皆為事業廢棄物焚燒後產生，對環境無重大危害，許多公共工程也採用灰渣作為填料，環保局初步規劃將造橋掩埋場作為第二暫存場，作為未來灰渣再利用過渡期間的置放場地。

而飛灰穩定化物無法再利用，蔡政勳說，已投入穩定劑控制有毒物不會溢漏，且將定期檢驗。蔡強調，污水、廢棄排放皆有法規限制，未來只要加強管理，可將環境、衛生衝擊降至最低。

環保局表示，現為初步構想階段，將會彙整民眾意見，持續與地方溝通，未來進行環評也將邀集專家學者及鄉民們共同參與，取得共識後才會執行。

  • 苗縣府環保局擬將造橋鄉立垃圾掩埋場作為竹南焚化場灰渣的處置場所，遭鄉民一致反對。（記者鄭名翔翻攝）

    苗縣府環保局擬將造橋鄉立垃圾掩埋場作為竹南焚化場灰渣的處置場所，遭鄉民一致反對。（記者鄭名翔翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/