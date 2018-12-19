焚化爐灰渣擬埋造橋垃圾場 村民憂污染槓苗縣府

2018-12-19 23:21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府為處理竹南焚化爐的垃圾灰渣及飛灰穩定化物，擬將造橋鄉立垃圾掩埋場增設為放置場地，今早由造橋鄉公所舉辦說明會，雖然環保局掛保證無污染疑慮，但鄉民們仍一致反彈，環保局表示，會再持續溝通，未來環評程序也會公開，與居民取得共識後才會執行。

竹南焚化爐啟用10年，每年處理全縣約16萬噸垃圾，產生約2萬噸焚化後的底渣及5000噸飛灰穩定化物，過去由頭份市立垃圾掩埋場處理，縣府環保局近期擬於造橋垃圾掩埋場增闢處理場地。

造橋鄉平興村長邱明雄表示，垃圾掩埋場長期管理不當，使得村民十餘年來忍受惡臭及水污染問題，如今可能存在重金屬毒物的灰渣又要進駐垃圾場，將嚴重威脅居民的健康安全，村民們一致堅決反對；鄉代會主席陳裕福也說，地方對環境污染及回饋金機制仍有疑慮，要求環保局再研議。

環保局秘書蔡政勳解釋，灰渣及飛灰穩定化物皆為事業廢棄物焚燒後產生，對環境無重大危害，許多公共工程也採用灰渣作為填料，環保局初步規劃將造橋掩埋場作為第二暫存場，作為未來灰渣再利用過渡期間的置放場地。

而飛灰穩定化物無法再利用，蔡政勳說，已投入穩定劑控制有毒物不會溢漏，且將定期檢驗。蔡強調，污水、廢棄排放皆有法規限制，未來只要加強管理，可將環境、衛生衝擊降至最低。

環保局表示，現為初步構想階段，將會彙整民眾意見，持續與地方溝通，未來進行環評也將邀集專家學者及鄉民們共同參與，取得共識後才會執行。

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