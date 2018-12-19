台灣西半部空品現紅害 「暖男龍龍」提醒防範

2018-12-19 23:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣西半部今天下午起空氣品質逐漸惡化，台中市晚間有多個測站出現紅害，即將卸任的市長林佳龍不敢怠慢，隨即透過臉書發文提醒民眾注意，也指出市府已啟動一級應變，要求工廠自主降載減排，並盼空品能越來越好；許多網友紛紛留言表達感謝，直呼林佳龍是「暖男龍龍」。

受風場偏東風，且台中市位於背風面影響，空氣品質下午開始逐漸惡化，依據台中市政府環保局空氣品質監測網資料，到晚間9時為止，台中市大甲、后里、文山、梧棲、東大、西屯與忠明等7個空品測站，因細懸浮微粒暴增而亮起對所有族群不健康的紅燈。

即將於12月25日卸任的林佳龍，今晚也透過臉書提醒空氣品質惡化，請大家注意防範，而市府已啟動預警一級應變，採行因應措施，全力降低對市民的衝擊。

林佳龍也說，環保局已聯絡前30大工廠自主降載減排，並加強稽查工廠排放異常；通知前100大工地加強週邊道路洗掃作業，營建工地揚塵逸散查處，以及清潔隊及各企業認養道路加強洗掃，同時也通知台電持續配合空品不良環保降載。

林佳龍也提醒網友，未來3天，大環境風場都是偏東風情形，風速不大，預計空品不良狀況將持續到週末，市府將持續監控空氣品質，執行相關應變措施。他強調，空污防制是場長期戰爭，希望台中的空品能越來越好。

文章一貼出沒多久，按讚數就已破千，許多網友感謝市長的貼心提醒，也有人肯定林佳龍是最與市民同在的好市長，也有人跟著提醒林佳龍要注意保暖，直呼林佳龍是「暖男龍龍」，之後會想念龍龍市長。

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