高雄人快汰換二行程機車！最高補助2萬1 明年剩5000

2018-12-19 23:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市近3年加碼補助汰換近21萬輛二行程機車，全國最多，市府加碼補助只到今年底，明年只剩下環保署補助最高5000元，一般民眾的補助只剩現在的1/4，從2萬1000元降為5000元，呼籲市民把握最後機會。

高雄市設籍機車總數約200萬輛，其中，二行程機車排放的碳氫化合物污染高於其他車輛，隨著車齡增加、引擎劣化，污染程度及不合格率都偏高；根據環保署去年排氣定檢資料，二行程機車排放的碳氫化合物是四行程機車的20倍，一氧化碳則約為四行程機車的2倍。

高雄市環保局今年1至11月路邊攔檢，稽查963輛二行程機車，查出417輛不合格，不合格率達43.3％，同步攔檢8236輛四行程機車，不合格率僅有11.8％。

環保局為了加速汰換二行程機車，105年起開辦「加碼補助、逐年遞減」策略，累計至今年11月底止，已汰換20萬9000輛，數量位居全國之冠，汰換率達7成也是全國第一，目前剩下14萬9000輛。

環保局說，市府加碼補助只到今年底，明年起只剩下環保署補助500元至5000元，若以淘汰二行程機車並新購電動二輪車為例，一般民眾最高補助從2萬1000元降為5000元，只剩下1/4，低收入戶則從3萬元降為5000元，剩下1/6。

環保局指出，市府汰舊二行程機車加碼補助只到今年，民眾需在今年底前完成報廢及回收，並於明年1月10日前完成申請，民眾若有疑問可撥打0800-073073諮詢，或上高雄市環保局網站查詢。

高雄市環保局網站

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