溫暖好天氣持續到週六 須注意早晚溫差

2018-12-19 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕明天（20日）到週六將持續溫暖好天氣，週五後有機會回溫到30度，民眾可以把握機會洗曬衣物或從事戶外活動；但受輻射冷卻效應影響，日夜溫差大，清晨出門記得注意保暖；耶誕夜（24日）因有鋒面南下，預計新竹以北和東部天氣較為濕涼，會有短暫陣雨。

天氣風險公司預報，週五起隨著偏東風轉為東南風，高壓回流的情況下，溫度回升將更為明顯，普遍可以回升到26到30度，中南部甚至會有點熱。

週日將有一波鋒面雲系南下，目前判斷不會太強，影響範圍僅在新竹以北和東部，帶來短暫陣雨和小幅度降溫，因此預計耶誕夜當天較為濕涼，中南部相對晴朗，但仍須注意早晚溫差。

《中央氣象局》表示，溫度方面，明天中部以北、東北部和花東縱谷清晨有可能出現11度左右低溫，其他地區氣溫亦低；中、北部白天溫度區間為13到28度，東部為15到27度，南部是17到29度，外島溫度稍微涼一點，14到24度。

紫外線方面，全台指數多為中量級，台北、基宜花東和澎湖指數為高量級。

空氣品質方面，宜花東「良好」，北部、馬祖、金門為「普通」等級，其餘地區則是「橘色提醒」等級，敏感族群要多加注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/