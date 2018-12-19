內臟脂肪是「成長緩慢的癌」專家教您消滅大肚腩

2018-12-19 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕現代人因飲食不均衡，加上運動量不足，容易產生脂肪，而這些脂肪若堆積在內臟附近就成為「內臟脂肪」，也就是啤酒肚。日本東京大學醫學博士春山茂雄就指出，內臟脂肪會分泌30種以上的有害的物質，不僅增加糖尿病、高血壓風險，更會增加罹癌風險。而要怎麼消滅內臟脂肪，就必須從飲食控制做起。

《每日健康》報導，春山茂雄曾在《新腦內革命》指出，內臟脂肪會分泌超過30種有害物質，他也因此稱「內臟脂肪就是成長緩慢的癌」，內臟脂肪不但會導致高血壓、糖尿病、使血液濃稠，更會提升血栓風險並使動脈硬化，而內臟脂肪也被認為與致癌物質轉變生長因子有關，可能與攝護腺癌、乳癌引發機制有關聯性。

因此現代人常見的健康殺手，包括心血管疾病、糖尿病、睡眠呼吸中止症、高血壓等等，都與內臟脂肪有莫大關聯。對此，春山茂雄認為，避免內臟脂肪對身體的危害最好的方式，就是從飲食控制開始做起。

市面上眾多食品添加物中，糖與內臟脂肪的關係最密切，飲料中的高果糖糖漿以及其他食物中的精緻糖，都可能加入大量的糖分，使得肝臟無法完全代謝；此外，飲用過量酒精會促使身體將食物中的脂肪儲存為內臟脂肪，俗稱的「啤酒肚」其實就是內臟脂肪過多的現象，而除了糖類與酒精之外，攝取過量的精製澱粉、碳水化合物也可能升高內臟脂肪的風險。

除了飲食之外，最重要的就是「充足的睡眠」，調查指出，一天睡7到8個小時的成年人，比起一天僅睡6個小時以下的成年人，內臟脂肪平均減少了26%，表示如果無法以充足的睡眠來排毒和舒解壓力，更有機會使荷爾蒙失調，促使內臟脂肪的生成。

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內臟脂肪含30種毒誘發癌變！4招消滅大肚腩啤酒肚

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愛喝啤酒又不運動，容易形成啤酒肚。情境照，圖中人物與新聞事件無關。（資料照，記者蔡淑媛翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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