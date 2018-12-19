南市動保大使「豆哥」、「凱娣」 明年前進校園宣導

2018-12-19 20:42

［記者王涵平／台南報導］南市動保宣導大使「豆哥」、「凱娣」明年起前進校園，南市動保處表示，藉由專業解說及與「豆哥」、「凱娣」的互動，強化學生的動保觀念。

南市動保處長吳名彬表示，今年三讀通過《動物保護法》修正草案，未來動保教育將納入12年國教課綱中，南市率先由動保處與教育局合作推出108年度「豆哥」與「凱娣」前進校園計畫。

為強化宣導成效，特別打造全台獨一無二的動物保護宣導大使，取「Dog」及「Cat」的諧音分別命名為「豆哥」與「凱娣」，可愛造型十分討喜，所到之處民眾爭相拍照，十分吸睛。

動保處指出，在零安樂死的政策下又要同時兼顧動物福利，提升大眾的動保意識及飼主責任是最根本作法，其中校園宣導是極重要的一環，讓孩子們從小學習如何與動物和平共處，了解飼養寵物必須擔負的責任，也能培育出許多動保小尖兵，進而影響家人及親朋好友，傳達正確的動物保護觀念。

今日動物保護宣導記者會，教育局與多位校長與會，未來將開放有意願的學校自由申請，明年2至6月預計辦理15場次，詳情可至南市動保處網站。

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