不只一件！集點便當盒無故爆裂害受傷 7-11回應了

2018-12-19 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕超商7-11最近推出最新活動，集滿點數就能兌換小浣熊便當盒，不過，網友卻指出，這款便當盒竟在正常使用的狀況下「自行破裂」，質疑是否材質有問題，而消保官也對此表示，業者必須負起相關的法律責任。

有網友在臉書「爆料公社」發文說，向7-11兌換了小浣熊便當盒，不料只是將便當盒放在一旁，它就突然「蹦」的一聲破裂，小碎片還四處彈射，眼睛差點被刺到；也有網友指出，他換了4個便當盒，其中一個突然碎裂在餐袋中，害他不慎割傷，原以為只是個案，沒想到上週他的女友只是從冰箱拿出，便當盒就突然碎裂，她的手被割傷。對此，不少網友在文章下方說自己也有相同狀況，紛紛PO出碎裂便當盒照片。

對此，7-ELEVEn表示便當盒有經過SGS檢驗，出廠前也經過X光機檢驗，若消費者有疑慮，會接受退貨或換貨。7-ELEVEn也說，消費者在拿到產品的管道無法保證真的是從門市取得，可能是透過從網拍或其他管道取得，也可能是消費者在運送過程中發生碰撞，導致出現小裂縫，所以才會發生爆裂情況。

根據《蘋果》報導，消保官王德明表示，這起案件業者須負起「無過失的賠償責任」，且整起事件看起來並非個案，就算之前已經送到SGS檢驗過了，但事件既然發生，業者就必須要去釐清是否在產品製作過程中有發生狀況，在短時間內陸續出現多起類似案件，那這樣絕對是商品本身有問題。

7-11對此也回應，感謝消費者的提醒，已持續積極處理，門市也會協助消費者做退換貨或退費，並表示此事已主動向行政院消保官報備。

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