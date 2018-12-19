基隆廟口大四美 蟬聯22年地王

2018-12-19 19:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市地價評議委員會今天審議108年的公告土地現值和公告地價，公告土地現值平均調漲1.11％，是近14年來最低的一次，地王仍由廟口大四美奪冠，已經是第22年蟬聯，換算每坪171萬2929元，與往年持平。

據地政處調查，基隆市七個行政區中漲幅最高為信義區，調幅1.63％，主要是受到台62線快速道路開通後，聯外交通更為便捷的影響，近年陸續推出的大型新建案，也吸引不少鄰近縣市購屋族青睞，房地產市場交易熱絡，漲幅第2高的中正區調幅1.23％，則是受惠於城際快捷公車提升交通便利性，帶動周邊不動產交易行情，最低的是仁愛區0.85％。

地王仍然是愛三路、仁三路口的大四美百貨大樓，公告土地現值每平方公尺為51萬8161元，較107年微幅增加638元，上升幅度0.1%，換算每坪171萬2929元，從民國87年起就一直是基隆市地王；最低的是在中正區棉花嶼海域區，公告土地現值維持每平方公尺210元，換算每坪694元。

地政處表示，這次地價作業調查期間為106年9月2日至107年9月1日，不動產買賣實價登錄案件共6269件，較去年同期5710件增加559件，成交量增幅為9.8%，交易價格呈現小幅上揚，顯示基隆市房地產市場逐漸回溫，不過，受到國內整體經濟情勢不佳因素影響，不動產交易價格上漲幅度較前幾年趨緩，公告土地現值平均調漲1.11％，是近14年來最低的一次。

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