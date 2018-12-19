《櫻桃小丸子》傳下週完結 台編輯研判：作者生前已規劃

2018-12-19 19:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕膾炙人口30年的日本人氣動漫《櫻桃小丸子》因作者櫻桃子癌逝，日本媒體透露可能下週出版的單行本第17集是完結篇；台灣代理該作愛藏版的東立出版社表示尚未接獲日方通知，其他漫畫編輯則研判，一般漫畫都會擬好結局大綱，也推敲作者可能生前已規劃相關結局事宜。

櫻桃小丸子作者櫻桃子（本名三浦美紀）在今年8月因乳癌辭世，引來動漫迷無限哀思，該部作品在1986年起漫畫連載，1990年動畫首播，作者以自身為雛形描繪主角小丸子，故事圍繞在其平凡的日本家庭與學校生活日常等，推出後不僅成日本國民動漫，在亞洲各地也風行，是不少6、7年級生的童年回憶。

而《櫻桃小丸子》即將下週的耶誕節發行睽違9年的最新第17集單行本，有日本媒體報導該書將是故事的正式結局，消息傳出再度令不少粉絲再興思念；而取得愛藏版版權的台灣東立出版社則表示，尚未接獲日方的第17集完結通知，目前台灣規劃將在明年1月出版具有版畫封面的愛藏版新書。

曼迪傳播副總金啟華表示，「小丸子」與「多啦A夢」、「Hello Kitty」等動漫或IP，屬於早期切進台灣動漫市場，也是老少咸宜的作品，如「小丸子」走家庭風格，較通俗也較容易引起讀者共鳴，即使如今作者過世，未來5年、10年也還都能歷久彌新。

青文出版社企劃宣傳副理吳宗謙分析，日本作者與出版社編輯合作很密切，通常創作動漫時，都會把故事大綱一併討論，逐步走向理想的預定結局，但偶而遇到作者過世情況，如「蠟筆小新」作者臼井儀人是意外過世，結果該作便另找團隊續畫，而櫻桃子因罹癌，可能其生前就已談好「小丸子」的預定結局規劃。

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