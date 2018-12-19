民眾有福了！法扶會運用技術幫助你

2018-12-19 23:41

〔記者溫于德／台北報導〕法律扶助基金會今指出，未來將透過大數據分析，運用在法扶「線上法律診斷機制」上，以提供民眾申請流程參考。該會董事長范光群也說，基金會自2004年成立至今，已累積超過150萬筆資料，如同一座知識寶山，盼藉由資料採礦（data mining）及數據分析，找尋具有管理意涵的指標，至於有訴訟或扶助需求民眾，也可藉此技術，降低不確定感。

法扶會、東吳大學人工智慧中心及全球數據分析領導廠商（SAS），今天上午在東吳大學城中校區發表首個將「自然語言處理」技術，運用在法律領域的AI研究。

新聞稿指出，SAS結合東吳AI中心組成的產學合作小組，三個月來已將法扶會近21萬份申請人的案由概述進行分析，同時整合申請人屬性、律師辦案活動頻率等大量結構化與非結構化資料，以作為法扶會未來分派案件或簡化申請流程參考。

此外，此AI模型也將成為未來開發「線上法律診斷機制」的基礎，民眾若有訴訟或扶助需求，透過線上預約，即可知道後續官司可能的程序或預期花費時間，減低民眾的不確定感。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/