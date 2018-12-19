查找有無履約保證、使用規定 北市禮券查詢平台上線

2018-12-19 20:37

〔記者楊心慧／台北報導〕不少消費者精打細算買禮券，卻不時傳出糾紛爭議，像是買禮券後店倒閉、買了卻無法使用等權益受損情形。台北市法務局推出「台北市禮券查詢及資訊整合平台」，提供民眾查詢所購買禮券是否有銀行承作履約保證，另外還增加「消費爭議律師相助」，提供消費爭議及債務清理諮詢服務。

「台北市禮券查詢及資訊整合平台」今正式上線，台北市法務局召開宣傳記者會。法務局長袁秀慧表示，平台為一站式服務，可查詢禮券是否有銀行承作履約保證，若有消費爭議或債務清理等相關問題，可諮詢、申訴或檢舉。

法務局主任消保官何修蘭表示，禮券有19種法規，由不同的中央主管機關管轄，禮券履約保證資料也分散於各家銀行，民眾查找相當麻煩，需要自己分頭詢問，如今該平台整合各家銀行禮券查詢網頁及業者官網，對民眾來說相當便利。

「台北市禮券查詢及資訊整合平台」操作簡單，只要輸入履約保障的銀行名稱或是發行禮券業者，就可連入業者官網，查找該禮券的相關資訊，包含是否有銀行承作履約保證、禮券的使用規定等。

台北市長柯文哲表示，過去2年至少發生9次禮券消保爭議，今年3月他曾跟行政院長賴清德提出問題，他認為既然要解決禮券的爭議，市府應秉持公開透明，提供便民服務，建立查詢系統讓民眾可以查找手中的禮券是否有效。

柯文哲說，若行政院消保處願意，可免費送這套查詢平台，讓全台人民都能使用。

有媒體詢問柯如此關心禮券編碼全國統一，是否未來當總統來做？柯文哲則說，這種事不需等當總統才做，雖然現在系統是以台北市為基礎設計，但台北若使用沒問題，其他縣市也可以用。

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