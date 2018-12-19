安藤忠雄學弟妹來了！大阪城東工科高校與國立暨大附中交流

2018-12-19 23:21

〔記者佟振國／南投報導〕好交情！日本大阪城東工科高校今年二度安排高二學生來台修業旅行（畢業旅行），今天特別與國立暨大附中進行校際交流，同學將語言隔閡轉化成趣味遊戲，化解初見面的尷尬，校方也安排23種入班課程，讓日本同學體驗台灣高中生的生活，還品嘗珍珠奶茶、麻糬、蔥油餅等在地小吃，同學也大呼「喔伊細！」

台灣因地理位置接近，加上治安良好與國民友善，近幾年來獲日本高中列為修業旅行首選，知名日籍建築師安藤忠雄的高中母校大阪城東工科高校，今年2度安排高二學生來台進行5天4夜的修業旅行，師生300多人今天也造訪暨大附中，進行校際交流。

由於大阪再次申請2025年萬國博覽會，校長渡邊健一特別致贈博覽會新地標「太陽塔」模型，附中校長張正彥也回贈附中傑出校友臺華窯董事長呂兆炘的工藝品「轉寫盤」。

雖然兩校同學有語言上的隔閡，但也成為遊戲梗，透過「話語傳信」、「圈叉問答」趣味遊戲，化解初見面時的尷尬，學校也安排廿三種入班課程，讓日本同學體驗台灣高中生的學業及日常生活，並招待日本同學品嘗珍珠奶茶、麻糬或DIY蔥油餅等特色台灣小吃，不僅是新鮮體驗也賓主盡歡。

城東高校師生下午則轉往台中霧峰參觀地震教育園區，以及亞洲大學亞洲現代美術館，學弟妹也把握機會一睹傑出學長安藤忠雄的作品。

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