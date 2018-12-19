為營養午餐砍蘭陽戲劇團補助？ 林姿妙交接小組：絕無此事

2018-12-19 20:20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘭陽戲劇團千萬補助預算遭刪除，有網友將此事PO網，直言議員刪預算，是要為準宜蘭縣長林姿妙每年需4.2億元的國中小免費營養午餐與免學雜費政策找財源。對此，林姿妙交接小組召集人曾成陽強調，絕無此事，準縣長還未上任，對現在府內預算狀況還不了解，蘭陽戲劇團的去留，待交接上任後會研究處理。

林姿妙選前主打國中小免費營養午餐及免學雜費政策。根據縣府統計，若要辦理全縣國中小營養午餐免費，每年需編列2.8億元，辦理學雜費全免，每年則需1.4億元，如兩項政策要順利推動，縣府每年要斥資共4.2億元。

不過，縣府明年度預算已編列且進入二讀，林姿妙上任後要推動國中小免費營養午餐與免學雜費政策，除了在明年縣議會聯席會三讀會時，由黨內議員提案，否則就等到明年中縣議會審議追加減預算時，想辦法籌編，或者從其他公務預算勻支。

縣議會二讀時刪除蘭陽戲劇團千萬元補助預算後，有網友將此事PO網，認為議會這樣決定，是為了要幫林姿妙的政策找財源，並批評「重要文化資產不如營養午餐」，質疑難道宜蘭人只要營養午餐吃到飽，其他文化的東西都可以不要？

「絕無此事！」曾成陽說，林姿妙還未上任，對預算都還不清楚，刪除也不是林姿妙可以要求刪的，蘭陽戲劇團的預算被刪，絕對跟免費營養午餐及免學雜費的政策無關，關於戲劇團的未來，待林姿妙上任後會研究處理。

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