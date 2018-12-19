提高防救應變 從台南北門出發 基督教芥菜種會開辦社區防災工作坊

2018-12-19 23:11

〔記者楊金城／台南報導〕88風災、823水災記憶猶新，財團法人基督教芥菜種會攜手財團法人賑災基金會，今天在台南北門開辦「打造社區防災韌力工作坊」 ，幫助居民建構防災、應災、救災知能，在下一個災害來臨時，除公助外，居民也能自助與共助的自救。

基督教芥菜種會執行長吳小萍說，面對氣候變遷帶來水災威脅，芥菜種會計畫明年擴大推動社區防災行動，幫助社區做好防災和減災的預防工作，並選擇從北門區出發，因芥菜種會是當年第一個投入北門烏腳病醫治的團體，與北門有歷史情感的濃厚連結。

今天在北門嶼教會舉辦的防災工作坊，透過與居民、公所座談和研討，並繪製防災地圖，讓居民認識在地那些是容易淹水的區域、水患原因，清楚社區居住環境裡的風險，進一步提早疏散，另帶領社區學童認識防災包及進行防災演練。包括北門和布袋新塭教會也與會。

國家災害防救科技中心副研究員劉怡君博士指出，要建立社區防救應變觀念與能力，先喚起社區居民意識很重要，除了平日做好減災預防，還要有防災意識，例如左鄰右舍可以幫忙協助疏散，主動關懷獨居長者，在淹水前先採取行動，如有社區巡守隊組織更好，到了收容所也要互相幫忙，讓居民疼惜自己的社區。

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