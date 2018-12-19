宜蘭驚現豬屍！農委會：已採樣送檢 結果明天出爐

2018-12-19 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情在中國肆虐，各界無不人心惶惶，我國防疫單位也盡全力防堵疫情蔓延，但今天早上有宜蘭網友於五結利澤海灘發現一頭豬屍，引起熱議。事後農委會透過臉書說，相關單位已經在下午採樣豬屍送檢，明天就可以知道結果。

綜合媒體報導，今天早上有網友在宜蘭縣五結利澤海灘上發現一明顯已經死亡的豬隻，由於最近非洲豬瘟疫情讓大家十分擔憂，網友紛紛討論起來。宜蘭縣政府農業處及動植物防疫所派員趕緊派人到場查看，初步判定豬屍不是非洲豬瘟病死豬；農委會之後在官方臉書說，相關人員已經將豬屍採樣送驗，同時已經進行消毒作業，呼籲民眾不必過度恐慌，20日就可知道結果。

農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章說，相關單位收到檢體後會進行「核酸檢驗」，24小時之後就可以知道豬隻是否有感染非洲豬瘟或是口蹄疫。他也說，結果若呈陽性，他們還需要做病毒分離，需要21天的時間才能確認，目前都還不能單從外觀去判斷或是排除任何死因，一切都要等檢驗結果。

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