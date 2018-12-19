國1銜接台74線系統交流道 行政院正式列入施政計畫

2018-12-19 19:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕改善中山高大雅交流道周邊道路交通壅塞問題，台中市政府及泛綠立委積極向爭取增設中山高銜接台74線系統交流道，國發會今天審議通過，行政院正式列入施政計畫，進入實質工程推動階段。審查會前，立委張廖萬堅特別至國發會，要求明年底發包動工。

大雅交流道周邊是重要的交通匯集點，西屯、北屯、大雅、神岡、潭子的居民，都經由中清路及台74線通往國道1號，平日尖峰及假日經常塞車。市府及立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、何欣純、黃國書、洪慈庸，不斷爭取增設國道1號銜接台74線系統交流道改善。

市府說，國道1號銜接台74線系統交流道計畫，搭配興建中的國道4號豐原潭子段工程，可有效分攤國道1號的交通負荷，提升台74連接國道1號的運轉效率，有效強化台中高快速路網內環（台74）與中環（國道1號、國道4號、國道3號）的連結性，大幅改善大雅交流道周邊與屯區交通易壅塞問題。

這項計畫繼上月通過中央環評委員會審查後，今天又通過國發會審議，由行政院正式列入施政計畫，將進入實質工程推動階段。今天審查會前，張廖萬堅特別前往國發會關心，並強調今天總算走到最後一哩路，完成所有紙上作業。

張廖萬堅表示，台中人期待已久的「國一銜接台74線計畫」，後續將由高速公路局繼續細部工程設計發包、部分用地都市計畫個案變更及徵收等作業，他會將持續關注，務必要讓計畫能在明年底前順利發包動工，給台中人順暢的交通！

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