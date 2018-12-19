電力輔助輕鬆騎 淡水將試辦E-YouBike

2018-12-19 23:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市推動公共自行車（YouBike）作為交通的最後一哩路，今（19）天由市長朱立倫與微笑單車劉金標董事長共同宣布新北電動輔助YouBike（E-YouBike）試辦計畫，將於明年4月導入淡水區試辦，提供300輛E-YouBike並增設簡易型的停車柱，搭配捷運、輕軌及公車路線，打造綠色低碳的運輸服務網。

交通局指出，E-YouBike車輛本身具備電力與通信，借還車輛的功能從車柱移到車子上，設站時不受電力限制，不用再挖掘管線，可以在有限的街道空間快速設站，大幅提升設站的彈性及密度，讓民眾騎乘更省力、租借更方便。

淡水現有18個公共自行車租賃站，有些地方因為空間的限制無法設站，且淡水地區道路坡度起伏較大，藉由E-YouBike提供電動輔助及輕樁的特性可以克服，搭配既有的捷運路網、公車路線，還有即將營運的淡海輕軌，形成綠色低碳的運輸服務網。

交通局表示，E-YouBike配置高容量鋰電池，滿電時平路可續航50公里以上，微笑單車公司透過電力管理系統，可即時瞭解車輛電力狀態，並派員進行車輛電池抽換。此外，原本YouBike會員免重新註冊即可直接租用，除提供悠遊卡靠卡借車外，也增加手機掃碼租車功能。

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