三寶講不聽！硬要帶中國豬肉闖關 網友嚇到趕緊檢舉

2018-12-19 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕都加重罰款了還是講不聽？今天有網友在PTT發文指出，媽媽的朋友昨天（12月18日）到中國，預計週末回國，但這名友人不顧他人勸阻，硬是要以身試法，試圖夾帶中國豬肉返台，網友得知後嚇得趕緊向「防走私專線」通報。

根據這名網友在PTT的發文指出，他跟媽媽聊天時得知，媽媽有個友人在12月18日去中國，預計週末回台，卻不顧旁人勸阻，硬是要夾帶中國的豬肉製品闖關，還稱他的班機是在半夜抵達機場，「根本沒人會檢查」；超狂言論把網友嚇個半死。

原PO批評，就算新聞每天報、網路每天傳，但是這種白癡三寶根本沒在管，也擔心防疫單位真的在半夜會比較鬆散！原PO最後也說，已向農委會防檢局的防走私專線通報，請防檢人員留意，不過，對方希望有更詳細的班機時間，才有辦法鎖定那個時間加強查緝；原PO說會再想辦法向媽媽套出更準確的返台時間，再向防疫局回報。

大多數網友看了PO文，紛紛要發文者趕快去檢舉，「民眾就是喜歡挑戰公家機關，不給過就說官僚」、「應該不是被買通，就是單純只顧自己爽不管其他人死活」、「檢舉賺500萬阿，跟他客氣什麼」、「拜托（託）請檢舉，獎金不用分我 」；不過，也有網友懷疑這篇文章是在造謠，表示已向網路警察檢舉。

日前農委會防檢局已將裁罰基準加重執行，第1次違法攜帶裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元，12月18日開始生效；而根據《檢舉走私進口動植物及其產品獎勵辦法》規定，檢舉走私可以依照緝獲物價值比率核發檢舉人獎金，檢舉獎金最高達500萬元；若發現有走私，可以撥打農委會疫檢局檢舉走私免付費專線：0800-039131。

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