10年種樹有成 彰化大村花樹銀行獲5原生種植物

2018-12-19 19:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉花樹銀行專門收留落難盆栽，也提供捐贈人登記存摺，可免費領取樹苗，10年下來，園區裡已有近萬棵苗木，種類超過300種，並成功復育昆蟲、植物多種植物，辜嚴倬雲植物保種中心認同植樹理念，近日捐贈5種瀕臨絕種的台灣原生種植物給花樹銀行，成為全國第一家協助保種的民間機構。花樹銀行負責人郭俊銀表示，這些植物都很珍貴，對八卦山脈生態是很重要的指標。

花樹銀行佔地0.6公頃，位在俗稱八卦山脈農會山「碳坑」的山麓，因缺水又缺乏管理，滿地荒蕪，直到2009年植樹節，郭俊銀成立花樹銀行，收留落難植物並結合社區來墾荒，經過10年經營，如今已是蓊鬱蒼翠，復育了皇蛾、鬼面天蛾等昆蟲，也吸引黑枕藍鶲、翠翼鳩、鳳頭蒼鷹等鳥類來作客。

擁有3萬2千多種活體植物的辜嚴倬雲植物保種中心認同植樹理念，近日將瀕臨絕種或極危等級的三蕊楠、琉球暗羅、台灣特有種的山檳榔、蘭嶼法氏薑及藍睡蓮植株贈送給花樹銀行。

郭俊銀表示，面對這塊祖傳地一直無打算，本以為繼續荒蕪，直到2008年暑假，他陪兒子騎自行車環島行經南迴公路見到一名和尚在種樹，他問：海風大、土貧瘠，樹能活嘛？和尚笑答「播下種籽，就有希望」，他才想起本業是經營擦拭紙工廠，製紙就要砍樹，現在是該回報的時候了，才徵求家人同意，成立花樹銀行。

郭俊銀說，這是花樹銀行第一個10年，能成為保種中心合作對象是一種肯定，更是一種責任，這些瀕臨滅絕的植物都很珍貴，移植在花樹銀行算是「定存」，對八卦山脈生態是很重要的指標，希望能不斷能生利息（新樹苗）推廣出去。

保種中心資深蒐藏經理陳俊銘表示，辜嚴倬雲植物保種中心蒐羅全世界瀕危植物進行保種復育，為了分散保種風險，啟動百種興盛計畫，花樹銀行是保種中心第一個合作的對象，因此特別挑選五種源自蘭嶼的植物，共15棵活體，每棵活體皆在中心從種子復育栽培2年以上，先各取1株地植，留2株盆植，做為落地復育與適應對照。他也說，這裡土壤比保種中心好，相信能很快適應。

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