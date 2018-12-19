托嬰另一選擇 高雄設立首座社區公托家園

2018-12-19 22:55

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市首家社區公共托育家園啟用，照護未滿2歲嬰幼兒，並與長輩日照同棟服務，提供家長托嬰中心之外選擇。

「大樹區社區公共托育家園、育兒資源中心暨日間照顧中心」今天（19日）揭牌啟用，新址為高雄首家社區公共托育家園，也是第8處老幼共融據點，高雄市副秘書長蔡柏英、社會局官員及居民前往祝賀。

高雄市社會局長姚雨靜說，中心改建自原大樹區衛生所辦公廳舍，是市區第119處活化閒置公有空間，經重新設計裝修，空間明亮、溫馨，1樓為社區公共托育家園及育兒資源中心，2樓為日間照顧中心，3樓則佈置為空中花園，適合孩童及長輩共同休閒及學習。

承辦人員解釋，社區公共托育家園結合托嬰中心與居家托育優勢，以4名托育人員照顧12名未滿兩歲嬰幼兒，托育比低，讓家長在保母與托嬰中心間增加選擇。

高雄市面臨高齡少子化挑戰，民政局統計， 大樹區人口總數為4萬2千多人，老年比率超過16%，而6歲以下幼兒比例為4%。

蔡柏英表示，社區公共托育家園在社區引頸企盼中開幕，希望透過老、幼融合服務建立宜居城市，家園位於大樹區久堂路128號，詳洽長照諮詢專線1966。

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