在圖書館喝咖啡 三重黑膠主題圖書館慶耶誕

2018-12-19 22:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕今年10月以「黑膠唱片音樂體驗主題館」面貌亮相的新北市立圖書館三重南區分館，因應耶誕佳節，於12月22日、23日下午，推出耶誕限定「黑膠下午茶」，邀黑膠迷下午1點到5點至南區免費聽音樂、喝咖啡。

三重南區分館也在館內打造一棵黑膠聖誕樹，成讀者拍照打卡的焦點，民眾也可以挑選從樹上布置的黑膠唱片挑選聆聽，22、23日兩天下午1點到5點，只要到三重南區分館借黑膠，就能免費品嘗咖啡。

圖書館也規畫「復古潮青打卡趣」活動，即日起至12底止，讀者只要穿著復古或耶誕裝扮，在「黑膠視聽體驗區」及「明星化妝間」拍照打卡，並將照片上傳新北市立圖書館FB，就有機會獲得黑膠機及相關周邊商品。

新北市立圖書館表示，蘆洲集賢分館也利用纏繞畫創作佈置了藝術聖誕樹，即日起只要到蘆洲集賢分館借書，就能獲得纏繞耶誕小矮人DIY手作材料包，製作獨一無二的纏繞耶誕禮物，活動相關訊息可至新北市圖官網查詢或洽29814887。

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