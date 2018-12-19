淡海輕軌綠山線獲准營運 24日起開放民眾免費試乘

2018-12-19 18:46

〔記者何玉華／新北報導〕新北市捷運公司傍晚指出，淡海輕軌淡海輕軌綠山線（紅樹林站至崁頂站）今（19）日獲交通部核准營運，將於23日在淡水行政中心站旁土地舉行通車典禮，隔（24）日上午6時30分起開放民眾免費試乘。

捷運公司指出，試營運期間由上午6時30分發車至晚間10時，不分離、尖峰時間，每15分鐘一班車，新北市長朱立倫表示，至少免費試乘一個月，至於何時正式通車，則由準市長侯友宜決定。

淡海輕軌是北台灣第一條輕軌路線，也是國車國造首例，初期營運里程7.3公里共11座車站，從紅樹林站至終點崁頂站，在紅樹林站銜接捷運淡水線，每列車共5節車廂，單趟最多載運265人，票價20元起跳，單程票價最高25元。

淡海輕軌列車車廂外型以海為意象的流線設計，車廂內部加大觀景車窗與無障礙空間，讓乘客坐起來舒適，可沿線欣賞觀音山、淡水河景等美麗景致；此外，全線委託插畫家幾米量身打造公共藝術，每一站月台上都設有幾米創作的立體特色雕塑。

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