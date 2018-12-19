有骨氣！長髮正妹、酷酷少男逆境向學

2018-12-19 22:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今在彰化演藝廳舉行自強優秀學生獎學金頒獎典禮，共570人獲獎，其中，就讀和美高中的陳貞毓，是位臉蛋漂亮、清純的長髮正妹，以及就讀彰化市信義國民中小學的楊旻翰，酷酷的外表隱藏堅強面對命運挑戰的韌性，兩人在經濟弱勢的逆境中勤奮向學，展現不服輸的骨氣，值得效尤。

彰化縣長魏明谷肯定獲獎學生的求學態度，學生上台領獎也發表感謝，謝謝魏縣長重視教育，用實質的獎學鼓勵他們繼續奮發向上，魏明谷聽了學生的感謝話，不忘叮嚀受獎者將來長大出社會，行有餘力要用行動回報社會。

獲獎學生不乏邊讀書還要照顧生病的家人、要分擔家事的學生，每人各可獲到5000元或8000元獎學金，多數表明會用來補貼家用，減輕父母或阿公阿嬤的經濟壓力，不愧為懂事又孝順顧家的好孩子。

陳貞毓說，書是為自己將來能有好的出路而唸，很開心可以因為好成績獲得獎學金，鼓勵意義深遠，今後她會加倍認真念書，考上心目中理想的大學，回報父母養育的恩情。

楊旻翰父親在旻翰小時候辭世，媽媽一肩扛起家中的經濟重擔，養育楊旻翰和3個姊姊，楊旻翰希望把書越唸越好，用好成績回報媽媽，他說，認真讀書是學生職責，「書中自有黃金屋」，唸好書可以改變命運，這份獎學金鼓勵他今後在課業表現要更加精進。

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