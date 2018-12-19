希望資收站行善 資收所得做獎學金 2手家電具送低收戶

2018-12-19 22:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保局設置希望資收站2年來已設點125站，南區有13里辦公處參與建置，全市設站密度最高，其中南門里更加收二手家電及家具，轉贈低收入戶；福平里則開放幼兒園參訪，讓回收觀念向下扎根，全市各區里動起來，提升資源回收效益，明年將增設30站。

南門里從26年即積極推動資源回收，設立資源回收站，有資源回收車協助宣導及收運回收物，里民回收工作很落實，前年結合希望資收站集點兌換活動，里民參與踴躍，每月回收量高達7500公斤，其中二手家電及家具，志工整理維修後，轉贈給低收入戶，讓回收更具意義。

南門里長邱鴻章說，希望資收站很有意義，里民落實回收又可換取生活用品，志工因此凝聚力更強，回收變賣所得，可用於關懷里內弱勢，一舉數得，希望藉由自身經驗，推動更多里加入希望資收站行列。

福平里為全市第一個里辦成立希望資收站，全里有6個鄰設立回收點，方便里民回收，希望資收站旁的牆面邀請里內國小學童及明德中學學生環保彩繪創作，並開放幼兒園參訪，回收物變賣所得也做為學生獎助學金，提升回收教育意涵。

環保局表示，明年持續推動希望資收站計畫，增設30站，有興趣的里辦公處可利用環保局資源回收專線04-22294025、台中市希望資收站官網，目標是全市625個里有半數以上設站，強化全民回收便利性，提升效益。

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