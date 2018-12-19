南投縣明年公告土地現值出爐 這家銀樓連10年蟬連地王

2018-12-19 21:42

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣明年公告土地現值評定出爐，其中草屯鎮太平路與碧山路口角地金瑞成珠寶銀樓，公告土地現值雖未調整，維持今年每平方公尺16萬7798元，換算每坪約55萬4572元，但仍連續10年蟬聯地王。

南投縣政府地政處指出，全縣13鄉鎮市登記土地筆數57萬1444筆，原有5922個地價區段，2019年修正為5955個地價區段，區段地價未調整者5344個，調漲者570個，調跌者41個，均微幅調整，與2018年相較，平均調漲0.18%，調整後南投縣的公告土地現值佔市價93%。

地政處表示，全縣最高路線價區段為草屯鎮259地價區段，即位於碧山路至育英街之間的太平路兩側18米內土地，區段地價為每平方公尺12萬2000元，最高宗地價則為太平路與碧山路口之角地金瑞成珠寶行，為每平方公尺16萬7798元，從2000年起，已連續10年蟬聯地王，惟明年最高路線價區段及最高宗地價土地公告現值均未調整。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/