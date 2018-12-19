釐清用水用電疑慮 台積電3奈米廠環差通過

2018-12-19 18:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕台積電將在南科投資高達6000億興建3奈米新世代半導體廠，預計2022年底量產，上個月在環評大會審議時，遭環評委員質疑水、電的供應問題，今在環評大會延續會議中，包括水利署、能源局都提出完善規劃，均表示用水用電供應無虞，全案宣告通過。

台積電3奈米廠被視為重大投資開發計畫，預估2020年開始建廠，可能產生約4000個工作機會，南科向環保署提出環差，今年8月專案小組第一次初審時就通過。不過由於用電量將增加88萬千瓦、用水量每日增加7.5萬噸，引起環評委員疑慮，上月於環評大會審查時被未能立即通過，今日在審查時，相關單位包括水利署、台電都被邀請說明。

政府對此案重視，今日包括經濟部次長曾文生、水利署長賴建信、台電副總籃宏偉都到場說明。針對用水問題，水利署指出，目前台南地區每日用水供需約都93萬噸，後續到2031年民生及產業方面需求會增加28萬噸，但透過開源節流等措施，供給能力可再提升33萬噸，總體而言供給大於需求，可供水穩定。而南科用水成長7.5萬噸部份，也已經承諾會由再生水提供8.3萬噸的量，並已獲經濟部同意。

至於用電方面，能源局提到，在理想規劃情形下，包括擴大再生能源及機組汰舊換新下，5年內系統淨尖峰供電能力可增加483萬千瓦，足已供應本案及全國電力需求，且能維持全國備用容量率15%的目標。因此，2023年增加88萬千瓦需求可如期供應，興達1、2號機也可如期除役。

會議最後裁定此環差案審核修正通過，後續就本案逐年取得20%用電度數之再生能源及其他減碳方式之供電來源，經濟部及台南市政府推估得配合本案量產用電時程，協助優先滿足本案之再生能源發電。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/