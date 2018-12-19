誇大蓮花原精療效害死溫翠蘋妹 經銷商李金霖判1年6月

2018-12-19 18:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣淨水琉璃睡蓮主題館經銷商李金霖（化名李得仕），遭藝人溫翠蘋指控涉嫌誇大睡蓮原精的療效，害死她妹妹Jessica；宜蘭地院審結，認為被告李金霖、李的陳姓妻子及另名申姓經銷商，涉及詐欺罪，判李與申1年6個月徒刑，陳則判1年2個月、緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，44歲李金霖與38歲陳姓妻子，均為「淨水琉璃」農場的經銷商，在台北市中正區公館水花園有機市集擺攤販賣「淨水琉璃」的商品，李也在網路上架設「淨水琉璃睡蓮有機農場」網站，販售睡蓮原精、活力素、阿淨水、種子胎盤素、晶膜、睡蓮花茶及睡蓮放鬆精油等商品。

李也不定期以「Curtiss lee」臉書帳號，不定期舉辦蓮花茶會，分享上開蓮花產品食用心得，李的陳妻則處理茶會報名事宜，也擔綱心得分享工作。

另名同為經銷商的46歲申姓女子，則於頭城鎮經營「菁菁美容精品工作室」，使用「淨水琉璃」的產品，為客人進行美容與身體按摩，也與化名李得仕的李金霖2夫妻舉辦的「蓮花茶會」，擔任講者分享活動，3名經銷商明知上開產品無法治癌，卻向消費者誇大產品療效，稱可讓惡性腫瘤轉換為良性組織。

李金霖（化名李得仕）於今年1月15日於新莊的蓮花茶會中，認識罹患乳癌的Jessica，李聲稱睡蓮原精與種子胎盤素有消炎，提供身體正能量的功效，癌細胞最不喜歡正能量，阿淨水、精華液有消炎、傷口癒合的功效，讓Jessica使用後確認有消腫、消炎且精神變好，李於同年1月及2月，陸續帶Jessica到申菁菁的工作室按摩住宿，並搭配飲食使用睡蓮原精相關產品。

Jessica之後也陸續支付近百萬元給李購買睡蓮原精及相關產品，最後因終止化療且癌細胞惡化，於同年3月過世。於審理中，李辯稱，他的家人也使用相關產品，辦活動也是要分享使用心得，絕對沒有誇大療效，被害人是崇尚自然療法，不想透過西醫化療，才跟他購買產品。申菁菁也辯稱，從未宣稱療效，是被害人自己要購買原精產品。

法官認為，根據證人證述，李與申確實有宣稱睡蓮原精療效，還說從「鬼門關救回多人」，且如被害人不相信療效，怎會高價購買產品？被告所為涉及詐欺罪嫌，判李與申1年6個月徒刑；陳則判1年2個月，應多屬協助角色，宣告緩刑2年。另被告詐欺所得，則全部沒收。

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