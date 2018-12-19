朴子市公所公共藝術啟用 呈現12種在地元素

2018-12-19 21:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市公所新辦公大樓去年底啟用，今天附隨公共藝術作品「朴子薪傳‧幸福家園」今天完工亮相，呈現朴子市在地12種特色元素，讓民眾到市公所洽公，就可瞭解家鄉的文化。

朴子市長王如經歷經兩任市長任期，即將卸任，他說，市長任內的施政主軸定位為「文化城市‧幸福朴子」，公共藝術作品由「古采藝創環境有限公司」林昭慶運用在地12項文化元素分別鋪陳在整棟建築物正面左右兩側女兒牆，有朴子棒球、牡丹花、朴子水道頭、朴繡、日新醫院、槺榔掃帚、樸雅吟社、電音三太子、移屋文化、配天宮、管弦樂、東石郡役所，名為「朴子薪傳」，並在公所前方西邊草坪設置以朴子溪流域律動與槺榔掃帚意象作結合設計作品「幸福家園」。

王如經說，「朴子薪傳」可遠觀，「幸福家園」可親近，透過夜間燈飾美化，可襯托樸雅美感，有興趣的遊客可隨解說員步行或車行到文化景點現場走讀朴子文化；今天朴子公所解說員莊有志為現場觀眾解說公共藝術之文化緣由，也讓在場民眾深入體會朴子的文化內涵。

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