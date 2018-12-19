檢舉烏賊車獎金最高500 南市環保局抗空汙再出招

2018-12-19 19:34

〔記者邱灝唐／台南報導〕台灣中南部地區空氣品質因天氣因素持續不佳，許多測站一早就達橘色提醒等級。為了有效抵抗空汙，台南市環保局除了祭出稽查鍋爐、車輛，以及增加掃街車等手段之外，再推出烏賊車檢舉及獎勵辦法，每一案發給2百元獎金，加上環保署的獎勵金3百元，最高可得5百元。

由於大陸冷氣團持續減弱、環境風場偏東風的情況下，位在背風面的中南部地區風速持續偏弱，讓汙染物容易累積，位在台南的新營、安南、台南等3測站一早就亮起橘燈（空氣品質指標超過1百，對敏感族群不健康）。

為了減緩空氣品質持續惡化，環保局先後祭出各項罰則及獎勵辦法，今日再推出烏賊車檢舉及獎勵辦法，每一案發給2百元獎勵金，環保署獎勵金今年為3百元，到了明年則下修為2百元。環保局表示，統計至今年11月為止，檢舉案件達4423件，其中認定超過汙染標準者為1367件，其中多為二行程機車及柴油車，因此呼籲車主若有意汰換或加裝濾煙器，可向環保局申請補助。

除了鼓勵檢舉及汰換烏賊車之外，環保局近來也推出若干政策抗空汙，首先是加大稽查工業鍋爐，確保業者使用低汙染性燃料，或增設防治設備，同時劃設空品淨區檢驗來往車輛排氣狀況，最後則是增加小型掃街車及掃街範圍減少揚塵，力求將空氣汙染降至最低。

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