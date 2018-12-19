山中驚見巨型「三頭蛇」 網友興奮直呼是「摩斯拉」！

2018-12-19 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前到山中驚見一隻奇特生物，某然一看還以為是有著3個頭的巨蛇，驚嚇之餘還拍下牠的身影傳到臉書上，直呼「看久了頭皮會發麻」。有網友看了照片羨慕原PO能親眼一睹其丰采，直指這隻生物就是《哥吉拉》系列中著名的怪獸「摩斯拉」原型！

這名網友將照片分享到臉書不公開社團「爆廢公社」上，表示自己在山中看見這隻奇特的紅色生物，照片上猛一看以為是隻巨型「三頭蛇」懸掛在樹上死盯著鏡頭，且體色斑斕，好似毒蛇一般不禁讓人心生畏懼，原PO也坦承自己看了頭皮發麻，不少網友也直呼若是在野外遇到這種生物絕對嚇死。

但有網友跳出來表示，這隻生物才不是什麼三頭蛇，牠其實是被稱為全世界最大的蛾類「皇蛾」，素有「蛾中之王」的稱號，因為皇蛾的前翅末端的圖案形態非常像蛇的頭部，顧又名「蛇頭蛾」。網友拍到乍看像一隻可怕三頭蛇的部分，其實是皇蛾的翅膀。

有網友表示原PO十分幸運，能夠親眼看到一般只會在熱帶及亞熱帶的森林出沒的生物。還有怪獸電影迷跳出來興奮指出，《哥吉拉》系列中相當知名的怪獸- 「摩斯拉」的原型，就是從牠發想的！

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