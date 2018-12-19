「白象文化」進駐中軟 盼建立「出版創作交流基地」

2018-12-19 20:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中軟體園區表示，全國唯一專營自費出版與銷售一條龍服務的「白象文化」，已正式進駐台中軟體園區，讓園區的軟體產業更完整。

不同於其他產業園區，台中軟體園區是一個充滿藝術與文化氣息，加工出口區管理處希望園區科技創新與藝術人文相結合，打造富含科技人文底蘊之「科技人文‧智慧創新應用基地」。

白象文化為全國唯一專營自費出版、銷售、宣傳一條龍完整服務的公司，盼進入園區優質產業聚落，朝「智慧生產、聰明銷售」目標邁進。

台中軟體園區表示，白象文化的辦公室都是承租，但因為搬了3次家，總監張輝潭便很想買個地方固定下來，也找過一般的廠辦，後來接到台中軟體園區寄來的介紹手冊後，覺得可能很適合公司未來發展，來聽了一次說明後就很動心，並且於9月進駐。

張輝潭表示，他看中台中軟體園區有4個原因，首先，希望擺脫公司單打獨鬥的處境，帶公司進入優質產業聚落，跟有企圖的優質公司一起成長。

其次，要跟文創產業裡的同業或異業有機會建立合作關係，或一起參與創新計畫，加速推動公司從傳統出版業走向創新文化服務業。

第三，進駐後更有機會直接獲得政府相關單位積極的支援、協助或輔導；第四，進駐台中軟體園區能產生品牌印象升級效應，也帶動品牌實質升級。

張輝潭表示，目前公司已進駐園區，希望在中台灣建立「出版創作交流基地」，結合鄰近園區的財政部「印刷探索館」資源，舉辦藝文講座、出版編輯創作營隊；在出版跨域發展方面，結合區內資訊產業，合作開發新的電子數位傳播模式，亦與臨近「中台灣影視基地」合作，推動進行出版IP產業並且跟國際接軌，結合香港、日本、美加、星馬等地，打造「華人世界最自由的出版基地」；在智慧生產方面，發展出版業的智慧生產模式，導入AI如校對、設計等，達到智慧生產、聰明銷售的目標。

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