苗栗龍鳳漁港設國道休息站？ 交通部這樣說...

2018-12-19 19:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗龍鳳漁港為縣內知名景點之一，地方盼提振觀光能量，提出結合國道休息站構想，希望藉此引入車流人潮，並結合在地特色農特產品，打造全台獨有的濱海休息站。但交通部表示，國道休息站設置須基於行車安全考量，龍鳳漁港與現有休息站距離過近，且景點吸引力稍弱，婉轉「打槍」地方提議。

龍鳳漁港緊鄰西濱公路，距離國道3號福爾摩沙高速公路也僅約4公里，且腹地廣闊，佔交通地理優勢，近期將拓寬漁港聯外道路，地方人士透過立委陳超明反映，盼將公路系統與現有觀光資源結合，比照石碇服務區成立國道休息站，帶動地方經濟。

但交通部皆表示，國道休息站設置皆基於行車安全考量，未來恐涉及土地徵收，於公益性及必要性基礎上必定被打回票；此外，龍鳳漁港北邊有寶山服務區、南有西湖服務區，南北距離相差僅約19公里，不符合休息站至少須相距30公里以上規定。

至於陳超明國會辦公室執行長邱俐俐提議，可比照國道5號於主線道外設置石碇服務區模式，交通部解釋，石碇服務區屬特例，因考量國道五號位於山區，所以才於路外設置，作為用路人進隧道前的簡易休息空間。

交通部建議，可先由地方邀集有經營國道休息站經驗的廠商進駐港區，再由苗縣府及竹南鎮公所協助，打造成為熱門觀光景點；邱俐俐則要求高公局協助於國道上設置龍鳳漁港觀光指示牌，提升景點可見度。

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