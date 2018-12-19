扯！大媽榨乾好市多「洋蔥機」 爽拿「2大袋」洋蔥離開

2018-12-19 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕民眾到好市多除了購物外還可以到附設餐廳享用美食，但有網友目睹，一名大媽疑似未消費好市多餐點，卻公然將配料區的洋蔥碎末「打包」帶走，直到整台機器裡的洋蔥都快沒了，她才甘願離開，引發網友熱議。

網友今天在臉書社團「爆怨公社」上PO出影片，從畫面中可見，一名大媽正狂轉好市多餐廳配料區的洋蔥機，企圖將這些洋蔥碎末「打包」帶走。更誇張的是，明明桌上已經有「一大袋」她裝好的洋蔥了，她卻仍不死心，繼續用一邊捲動機器，一邊拿著塑膠袋來接掉出來的洋蔥碎末，直到整台機器都要被她榨乾了，這名大媽這才拿起2袋洋蔥離去。

許多網友看了都相當傻眼，紛紛在影片下留言「太誇張」、「人不要臉天下無敵」、「有夠會省」、「請問一下現在洋蔥是多貴」、「都被你挖到沒有了，還在搖什麼搖」、「搞不好根本沒消費咧」、「台灣最美的風景」、「好市多不意外」。不過也有網友表示，「好市多本來就沒規定，如果她有消費真的可以這樣拿...」。

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