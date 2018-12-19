用資訊做公益 開發AI助弱勢脫貧奪百萬

2018-12-19 21:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕一群工程師推動「資料力做公益」計畫，並參加競賽，發覺到社工人員紙本謄寫的行政重擔，運用大數據跟AI開發手機APP與軟體系統，可幫社會局等智慧評估弱勢家庭的各種數據，分析其脫貧目標等，以科技改善家鄉，今拿下100萬元獎金肯定。

聯發科技教育基金會今年舉辦首度「智在家鄉」競賽，邀各地團隊運用科技「為家鄉做一件事」，祭出首獎100萬元的高額賞金，鼓勵民眾發揮創意與影響力，賽事從3月一路評選至今，吸引全台323組團隊近1400人參與，今天下午公布最終結果。

由D4SG（Data for Social Good）計畫的工程師組織《脫貧自立向前GO》團隊，期望用「資料力做公益」，因看見傳統社工耗費大量精神在行政作業，如訪視用人工抄錄再輸入電腦等，便運用大數據與AI，開發手機APP可方便收集資料，開發脫貧方案評估系統等，幫助評估脫貧率；獲競賽評審青睞，給首獎100萬元。

而來自新北市八里區居民組織《大觀帆船隊》參賽，團員之一的吳競雄說，小型船筏沒有AIS系統（船舶自動辨識），不能預防碰撞，除了一件救生衣外沒有任何保護，為此開發「媽祖平安符」手機APP，可連上船員手機的GPS，將訊號傳到雲端統一的AIS內，就能與其他船隻訊號聯繫，避免互相碰撞。該研發也獲優等獎20萬元肯定。

聯發科技公司董事長蔡明介表示，該競賽籌備2年多，今首屆結果揭曉，不少團隊研發都很有印象，如在高雄美濃用AI確認農產農藥用量，或在花蓮以空拍機定位建立地理資料平台等，甚至有團隊發現漁民習慣拜媽祖，運用科技加上媽祖，一定更加可靠。

競賽評審、政大名譽教授吳靜吉說，評審重點在創意，組合不同元素，其中需包含科技，並且須讓結果發揮影響力，以科技解決問題，同時看見團隊為自己家鄉做事很快樂，也認為部分方案可轉移到其他地方，讓影響力更大。

由D4SG（Data for Social Good）計畫的工程師組織《脫貧自立向前GO》團隊，期望用「資料力做公益」，因看見傳統社工耗費大量精神在行政作業，如訪視用人工抄錄再輸入電腦等，便運用大數據與AI，開發手機APP可方便收集資料，開發脫貧方案評估系統等，幫助評估脫貧率；獲競賽評審青睞，給首獎100萬元。（記者吳柏軒攝）

《脫貧自立向前GO》團隊，期望用「資料力做公益」，運用大數據與AI，開發手機APP可方便收集資料，開發脫貧方案評估系統等，幫助評估脫貧率等。（記者吳柏軒攝）

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