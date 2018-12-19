搭台鐵注意！明起60班列車時刻微調 5班車停駛

2018-12-19 17:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵為提升行車安全，增加夜間軌道、列車養護時間帶，台鐵局明天（20日）起進行列車時刻調整，總計有60班列車時刻微調，影響5分鐘以上班次達12列次，當中包含停駛5班列車、8班縮短行駛區間。台鐵局說，時刻調整後達成七堵─樹林間、關山─山里間可維持4.5小時，其餘路段維持5小時夜間養護時間；每日還可節省司機員及車長人力共6名。

台鐵規劃減班5列車包含319次新左營─潮州、330次潮州─新左營、722次潮州─新左營等3班對號列車，以及3785次台南─沙崙、3788次沙崙─台南等2班區間車。

截短行駛區間的8列次，則包含3班對號列車與5班區間車，對號列車為156次屏東─苗栗改為屏東─嘉義、181次花蓮─潮洲改為花蓮─高雄、723次新左營─枋寮改為潮州─枋寮。

區間車則有3294次潮州─台南改為潮州─新左營、3291次嘉義─高雄改為嘉義─台南、3296次潮州─新左營改為潮州─高雄、3105次新左營─潮州改為高雄─潮州、3287次后里─潮洲改為后里─屏東，總計每日影響367人。

台鐵局說，156次自強號旅客至嘉義站後（晚間10點29分），可轉乘3272次區間車（晚間10點51分開）續往彰化。要搭3785次、3788次區間車往返高鐵車站旅客，可改乘高鐵快捷公車H31、H62至台南地區。其他受影響班次旅客，都可改乘鄰近班次或其他交通工具。

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