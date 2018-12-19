「走讀」原民文化 烏來國中登山畢業旅行

2018-12-19 20:58

〔記者邱書昱／新北報導〕雙腳「走讀」原住民文化的畢業旅行！烏來國中九年級19名師生，明天清晨出發前往南投縣展開3天2夜的畢業旅行，師生將一起攀登合歡山主峰、東峰、南峰、石門山，預計登頂三座百岳。學生北拜‧有明說，在訓練過程中不僅體能外，老師指導隨時為自己做好準備，才能在狀況發生時作出最佳的判斷跟因應。

烏來國中在今年11月中運用山野教育計畫帶領8名學生攀登雪山，此次畢業旅行也秉持山野教育的精神，鼓勵孩子走出舒適圈，出發前，學生們利用每天早自習訓練體能，以及課堂時間解說登山觀念與相關知識與技能。

負責策劃及帶隊的老師莊永隆表示，山上的孩子必須更懂山，不希望孩子一想到戶外教學就是去充滿高度與速度刺激的遊樂園，也能藉由登山過程培養孩子自我照顧、團隊合作、問題解決等能力，藉由「走讀」的方式帶他們了解跟族群相關的文化與歷史事件。

學生江詠心也開心地說。經過這段時間的學習，覺得山愈來愈有親切感，會更加想親近跟了解台灣的山岳。校長陳煌燿表示，原住民是屬於山林的，希望能藉著學校教育活動，陪伴孩子從山林中找回自信與培養面對未來的勇氣。

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